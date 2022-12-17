إعادة تأهيل 200 منزل في قرى الواسطى ببني سويف «فيديو»

يشهد مركز ومدينة الواسطى، بمحافظة بني سويف، تنفيذ خطة أعمال تأهيل وتطوير المنازل لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والتي تتكامل مع جهود ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن خطة الارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين بالمحافظات.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إعادة تأهيل منازل قرى الواسطي في بني سويف».

تأهيل 150 منزلا في قرية صفط الشرقية

مراحل متتالية يتم العمل عليها ضمن أعمال تأهيل منازل المواطنين، وعددها حتى الآن 285 منزلا تم تأهيلها ورفع كفائتها، حيث شهدت المرحلة الأولى تاهيل 135 منزلا بعدة قرى، وتشهد المرحلة الثانية تنفيذ أعمال تأهيل 150 منزلا في قرية صفط الشرقية، و30 منزلا في قرية الميمون، و70 منزلا في كوم أدريجة، و50 منزلا بجانب قرية صفط ميدوم.

توفير سكن آمن وكريم

وتشهد أعمال تأهيل المنازل في هذه القرى كل الأعمال التي من شأنها توفير سكن آمن وكريم للمواطنين، وتشتمل على تجديد وتركيب كل وصلات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى الأرضيات والدهانات الداخلية والخارجية تركيب الأبواب والشبابيك ومستلزماتها.