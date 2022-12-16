قناة الحياة تستعرض تطورات مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في سوهاج

استعرضت قناة «الحياة»، آخر تطورات مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في محافظة سوهاج، إذ يستمر العمل في مشروع شبكة انحدار صرف صحي السقرية بالمحافظة.

وأشار التقرير، إلى استمرار العمل في مشروع إنشاء تطوير شبكة انحدار صرف صحي السقرية ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في مركز المنشأة، كما أن شبكة خطوط انحدار صرف صحي السقرية تأتي بطول 6 كيلو مترات، وقطر مواسير 250 مللي، فضلًا عن مبنى إداري.