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قناة الحياة تستعرض تطورات مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في سوهاج

كتب:

محمود البدوي
06:57 م | الجمعة 16 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

استعرضت قناة «الحياة»، آخر تطورات مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في محافظة سوهاج، إذ يستمر العمل في مشروع شبكة انحدار صرف صحي السقرية بالمحافظة.

وأشار التقرير، إلى استمرار العمل في مشروع إنشاء تطوير شبكة انحدار صرف صحي السقرية ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في مركز المنشأة، كما أن شبكة خطوط انحدار صرف صحي السقرية تأتي بطول 6 كيلو مترات، وقطر مواسير 250 مللي، فضلًا عن مبنى إداري.

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