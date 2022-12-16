قوافل طبية في الشرقية وجنوب سيناء ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على تحسين المستوى المعيشي للأهالي في القرى الأكثر احتايجا والمحافظات الحدودية، فبالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، تمكنت «حياة كريمة» من إنشاء العديد من المشاريع في قرى ومحافظات مختلفة، التي تساهم في تحسين أحوال المواطن من شتى الجوانب الحياتية المختلفة، كالجانب الصحي والتعليمي والمعماري وغيره من الجوانب.

قوافل طبية في محافظتين

أولت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اهتماما كبيرا للجانب الصحي، حيث تحرص المؤسسة على إطلاق قوافل طبية بشكل دوري في المحافظات والقرى التابعة لها، وتوفر تلك القوافل، الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي والمواطنين بالمجان، ولم يقتصر ذلك فقط على الإنسان بل اهتمت بالحيوان أبضا، حيث تقوم بإطلاق قوافل بيطرية في القرى أيضا للكشف على الماشية والطيور.

وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، 2 قافلة طبية في بعض القرى والمحافظات، وذلك لتوفير خدمة الكشف والعلاج المجاني للأهالي في تلك القرى، وتنطلق تلك القافلة، اليوم، الجمعة الموافق 16 من شهر ديسمبر الجاري في الشرقية وجنوب سيناء، وتستمر في تقديم خدماتها للمواطنين حتى غدا السبت، الموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري.

التخصصات الطبية

وتضم القافلة الطبية عددا من التخصصات المختلفة، بهدف توفير خدمة الكشف الشامل للأهالي في القرية، وجاءت تلك التخصصات على النحو التالي:

- النساء والولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- الأطفال

- الباطنة

- الأنف والأذن

- العظام

- الجراحة

- الرمد

- الأسنان

- القلب

- الجلدية،

- خدمات الأشعة

- التحاليل

أما عن الأماكن التي تتواجد بها قوافل مبادرة «حياة كريمة» الطبية، فهي محافظتا الشرقية وجنوب سيناء، وتضم القوافل الطبية التابعة للمؤسسة، صيدلية لصرف العلاج للمواطنين بالمجان، فضلا عن أن الحالات الحرجة يتم نقلها مباشرة إلى المستشفى.