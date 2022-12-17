حياة كريمة: الانتهاء من تنفيذ مجمع خدمات قرية «خانس» في قنا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة الانتهاء من مجمع خدمات قرية بخانس، الواقعة ضمن الإطار الجغرافي لمركز أبوتشت، بمحافظة قنا، بنسبة 100%، مشيرة إلى أن مكتب التموين، بدأ في تقديم خدماته للجمهور، لحين اكتمال باقي المكاتب الخاصة بالمجمع من بينها الشهر العقاري، البريد، المركز التكنولوجي، وغيرها، والتي متوقع الانتهاء منها الأيام المقبلة.

مجمع الخدمات الحكومية

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن مجمعات الخدمات الحكومية التي تنفذ في قرى المشروع القومي حياة كريمة، عبارة عن وحدات حكومية صغيرة مرتبطة بالحكومة المركزية، مشيرة إلى أن المجمع الواحد يشمل مقر للوحدة المحلية القروية، المجلس المحلي، وحدة تضامن اجتماعي، سجل مدني، مكتب شهر عقاري، مكتب تموين، مركز تكنولوجي مصغر، ومكتب بريد.

الانتهاء من إنشاء مجمعات الخدمات

وأكدت المؤسسة على الانتهاء من عدد كبير من الأعمال الإنشائية لمجمعات الخدمات الحكومية، ودخولها مرحلة التشطيبات النهائية، مشيرة إلى أن المجمع يوفر مجموعة من الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات الحكومية في مكان واحد للتسهيل على المواطن.