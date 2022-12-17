«الأرصاد»: استمرار حالة الاستقرار الجوية حتى الإثنين المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ حالة الاستقرار في الأحول الجوية مستمرة حتى يوم الإثنين المقبل، إذ نتأثر بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

أجواء معتدلة على أغلب المناطق الشمالية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 24 و25 درجة مئوية، لذلك فإننا نشعر بالدفء في فترات الظهيرة، والأجواء المعتدلة تمامًا على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومائلة للحرارة على شمال الصعيد، وحارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة الظهيرة.

انخفاض درجات الحرارة ليلًا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترات الصباح الباكر ومع غياب أشعة الشمس، نشعر بانخفاض درجات الحرارة، ومع دخول فترات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، والفارق بين فترتي النهار والليل يصل إلى 12 درجة مئوية، وتكون الأجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر».

وأشارت «غانم» إلى أنه مع وجود مرتفع جوي لطبقات الجو العليا وتوفر عوامل الرطوبة، نجد شبورة مائية كثيفة تتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية خاصة بداية من الساعة الثالثة فجرًا حتى سطوع أشعة الشمس.