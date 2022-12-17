حالة الطقس اليوم في المحافظات.. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

يبحث المواطنون عن حالة الطقس اليوم في المحافظات بعد أن أوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد ستتعرض للشبورة المائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وقال بيان الأرصاد الجوية أننا على أعتاب فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022، حيث أنه من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد.

طقس اليوم السبت في المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات أوضح البيان أن تتعرض القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري إلي طقس مائل إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر مع تكون الشبورة ونشاط لحركة الرياح.

فيما يشهد طقس اليوم السبت في جنوب وشمال الصعيد تكون الشبورة المائية مع طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر حار نهارا مشمس.

وجاء طقس محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح دافئ نهاراً مع تكون الشبورة والغيوم.

وعن درجات الحرارة في المحافظات سجلت أقل درجة حرارة للعظمي في كاترين حيث بلغت 18 درجة فيما سجلت أقل درجة حرارة للصغرى بها أيضا حيث بلغت 6 درجات.