«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وأمطار بدءا من الأربعاء المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية خلال فترات النهار والليل، وذلك حتى منتصف الأسبوع؛ إذ تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بدءا من الأربعاء.

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «المحور»، أن درجات الحرارة تعتبر أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام إذ تصل لـ25 درجة على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن أغلب المناطق الشمالية تشعر بالطقس الدافئ خلال النهار بينما يشعر سكان شمال الصعيد بالطقس الحار خلال ساعات النهار، وذلك بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، مؤكدة أن فرق درجات الحرارة بين النهار والليل يصل لـ12 درجة مئوية في بعض الأماكن، لافتة إلى أن ساعات الليل والصباح الباكر تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وأجواء باردة مع استمرار الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية التي بدأت تؤثر بشكل ملحوظ على الرؤية الأفقية لتصل أحيانًا لـ1000 متر.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

وأوضحت غانم حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل، ويظهر أكثر أيام الأربعاء والخميس، وذلك يتواكب مع بداية فصل الشتاء رسميًا الذي يبدأ الأربعاء وتكون هناك فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية وتقل كلما اتجهنا للداخل، موضحة أن الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية.