متى يبدأ فصل الشتاء 2022 في مصر؟.. «الأرصاد» تجيب

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد بدأ فصل الشتاء 2022 في مصر، الذي يفصلنا عن موعده الرسمي أيام قليلة، إذ بدأت معالمه تتضح على حالة الطقس التي نشهدها حاليًا، وتحديدًا خلال ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح.

متى يبدأ فصل الشتاء 2022 في مصر؟

بحسب خبراء الأرصاد، فإن موعد بدأ فصل الشتاء 2022 في مصر، هو الأربعاء المقبل، ومع بداية فصل الشتاء سيحدث انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على شمال البلاد.

درجات الحرارة أول أيام الشتاء

ووفق بيان الأرصاد، فإن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 21 ديسمبر 2022، العظمى على كل من الوجة البحري والقاهرة الكبرى تصل لـ 21 الصغرى 13، السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 14، جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 18، شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 10، جنوب الصعيد العظمى 26 والصغرى 14.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ثاني أيام فصل الشتاء الموافق 22 ديسمبر الجاري، العظمى في محافظات القاهرة الكبرى والوجة البحري 18 والصغرى 12، السواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 13، جنوب سيناء العظمى 23 والصغرى 18، شمال الصعيد العظمى 19 والصغرى 9، جنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 13.

تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

وتسود الأيام المتبقية من فصل الخريف، أجواء خريفية خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس مائل للبرودة ليلاً على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد والبلاد.

وتتكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء ومحافظات شمال الصعيد خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى نشاط الرياح أحيانًا، فضلًا عن وجود فرص سقوط أمطار يومي الأحد والإثنين المقبلين على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.