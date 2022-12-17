تفاصيل إعادة تأهيل منازل قرى الواسطي في بني سويف (فيديو)

كشفت أمل أحمد حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف، تفاصيل إعادة تأهيل منازل قرى الواسطي في بني سويف، موضحةً أنه في ظل المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» تمّ التنسيق بين زارة التضامن ومؤسسات المجتمع المدني للتدخل في القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، وبالنسبة للقرى الأولى بالرعاية، فقد جرى إعادة تأهيل المنازل لهم من خلال مؤسسات المجتمع المدني، منازلهم لم تكن أدمية بالمرة، والمرحلة الأولى شهدت إعادة تأهيل 135 منزلًا في مركز الواسطى في أغسطس الماضي.

تحديد «العشش» لإعادة تأهيلها

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر أن المنازل التي جرى تحديدها لإعادة التأهيل كانت عبارة عن عشش وغير مؤهلة كي يعيش الإنسان فيها بكرامة، ولم يكن هناك أسقف أو أرضيات أو الإمكانيات الطبيعية للإنسان المصري، وجرى إعادة تأهيلها مثل تطوير الجدران والأسقف والدهانات وتقديم المياه والكهرباء والاهتمام بالبنية التحتية بالكامل.

المرحلة الثانية ستشهد تأهيل 150 منزلا

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف إلى أنّ المرحلة الثانية ستشهد تأهيل 150 منزلًا، كما يتمّ العمل على إعادة تأهيل المنازل والبيوت في مراكز وقرى مختلفة بالمحافظة، إذ يتحمل المجتمع المدني تكلفة إعادة التأهيل.