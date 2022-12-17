وزير الرياضة يتفقد مركز شباب بلبيس في الشرقية

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، مركز شباب بلبيس بمحافظة الشرقية، بحضور محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وعدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه، ورجال المجتمع المدني ولفيف من أبناء المحافظة، وذلك ضمن زيارة الوزير التي تستمر يومين بالشرقية.

وشملت جولة الدكتور أشرف صبحي رفقة تفقد عددا من مراكز الشباب والرياضة بمدينة أبو حماد، فضلا عن افتتاح دوري كرة القدم النسائية، وأشاد الوزير خلال كلمته حول الملعب، بمساحته الكبيرة والاستعدادات الهائلة لتجهيزه ليتم افتتاحه على أفضل وضع كما هو عليه اليوم، مشيدا بدور الدولة في التنمية في قطاع الشباب والرياضة.

وزير الشباب والرياضة يتفقد مراكز الشباب

يذكر أن زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الشرقية تمتد ليومي السبت والأحد، يتفقد خلالها المنشآت الرياضية ومراكز الشباب في عدد من المراكز مثل الزقازيق وأبو حماد فاقوس وبلبيس.

منتدى الشباب بجامعة الزقازيق

وقالت المتحدث الإعلامي لمحافظة الشرقية الدكتورة أسماء عبد العظيم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر حضور الوزير والمحافظ فعاليات منتدى برلمان شباب شرق الدلتا، والذي سينعقد الواحدة ظهرا بقناعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الزقازيق، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار.