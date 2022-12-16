«صحة الشرقية» تناقش إنشاء وتطوير منافذ تقديم الخدمات الطبية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا اليوم الجمعة، مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة إنشاء وتطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور وكيل المديرية ومدير عام الشئون الوقائية، ومدير عام الطب العلاجي، والأسنان والصيدلة والأمراض المتوطنة، الشئون المالية والإدارية ومديرة إدارة التخطيط.

الخطة الاستثمارية لمديرية الصحة

تناول الاجتماع مناقشة عدة مقترحات لإنشاء منافذ لتقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتي تضمنت مراكز تدريب، ومركز للأمراض المتوطنة، ومركز شامل للأسنان، كما تم مناقشة جدوى إنشاء هذه المراكز، وتقديم مقترحات للأماكن المناسبة، مثل استخدام أدوار غير مستغلة بمراكز طب الأسرة (المستشفيات التكاملية سابقا)، والمفاضلة بينها من حيث الموقع والحالة الإنشائية للمباني وعدد الغرف بها، كما تم مناقشة الاحتياجات التجهيزية لها وتجهيزها ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية.

تطوير المنشآت الصحية

وخلال الاجتماع تم مناقشة تطوير بعض المنشآت الصحية، مثل مدارس التمريض بالمحافظة، ومكاتب الصحة، وسكن الأطباء بالمنافذ المختلفة، والمجلس الطبي العام، ومعمل الرصد البيئي، والمعامل، وبنوك الدم، وجراج السيارات التابع للمديرية، وتحديد احتياج هذه المنافذ للتطوير والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وغير ذلك من أعمال رفع الكفاءة في مركز التدريب بالأحرار، وعمل سور عال لمجمع محارق النفايات الطبية بالخطارة.