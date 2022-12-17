«العربية للتصنيع»: تصنيع طلمبات الصرف للمشروعات التنموية وحياة كريمة محلياً

أكد اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أنَّ مركز التصنيع الرقمي الذي يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حالياً، سيسهم في زيادة إنتاجية طلمبات الصرف الصحي بدلاً من استيرادها من الخارج، وإتاحتها للاستخدامات المختلفة في المشروعات القومية والتنموية، وفي المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وأضاف رئيس «العربية للتصنيع»، في كلمته خلال افتتاح المركز، أن «مركز التصنيع الرقمي»، هو تتويج لجهود وشراكة مستمرة يعتز ويشرف بها بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإسكان بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بما أدى لتوطين تكنولوجيا تصنيع الطلبمات بكل الأنواع والاستخدامات.

أحدث التكنولوجيات العالمية

وشدد على أنَّ المركز مزود بأحدث التكنولوجيات العالمية بمعايير الثورة الصناعية الرابعة لتلبية احتياجات وزارة الإسكان والمشروعات التنموية للدولة، والتصدير للدول العربية والإفريقية، مع توافر كوادر فنية مدربة، مشيراً إلى قدرة الهيئة على تصنيع 200 طلمبة شهرياً بنسبة تصنيع محلي 78%، تحت شعار «صُنع في مصر».

وأوضح أنَّ مركز التصنيع الرقمي يأتي ضمن خطة مستمرة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ توجيهات الرئيس بتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات، واستغلال قدرات الهيئة، وزيادة فرص الاستثمار بالشراكة مع كبرى الشركات والخبرات العالمية.

ولفت إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية لتوطين تكنولوجيا صناعة الطلمبات، بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بمصنع المحركات وخبراته لتوطين هذه التكنولوجيا بالتعاون مع الشركات العالمية المتقدمة، مما أسفر عن إنتاج أنواع مختلفة من الطلمبات بقدرات وطاقات مختلفة واعتمادها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد على وجود متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهود الهيئة وأعمالها، معاهداً الله والرئيس بأن تبذل الهيئة كل جهد لخدمة الوطن في كل المجالات.