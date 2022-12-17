عضو بـ«النواب»: مشاركة الرئيس في القمة الأمريكية دليل على دور مصر الريادي في إفريقيا

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، والمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية، دليل واضح على الدور الريادي للدولة المصرية في قارتها الأفريقية، وكذلك محيطها الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حريص على النهوض بأوضاع الدول النامية في القارة الأفريقية.

عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأوضح قريطم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن حرص الرئيس السيسي على تواجد مصر في جميع المحافل الدولية يعكس مدى تطور العلاقات المصرية بكافة دول العالم، وكذلك يكشف تأثير مصر ومحورية دورها الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن تواجد الرئيس السيسي في القمة الصينية العربية منذ أيام، وبعدها مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية؛ فهذا الأمر يؤكد حرص الدول الكبرى على التقارب مع مصر والسماع لرؤيتها.

القمة الأمريكية الأفريقية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي في واشنطن على هامش القمة الأمريكية الأفريقية، تنعكس بشكل إيجابي للغاية على الأوضاع في مصر من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، وكذلك تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار قريطم، إلى أن الرئيس السيسي كان حريصًا خلال مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية على التحدث عن أوضاع القارة السمراء والدفاع عن قضاياها، خاصة أن الدولة المصرية عادت لممارسة دورها الريادي في القارة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، مؤكدًا أن القاهرة قلب إفريقيا النابض.