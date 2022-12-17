وكيل «خطة النواب» عن موافقة صندوق النقد على إقراض مصر: شهادة ثقة دولية

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنَّ موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، إضافة إلى تمويل إضافي قدره مليار دولار سوف يحفز الدول الشريكة بمنح مصر 14 مليار دولار، إلى جانب أنَّه يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات الدولية العالمية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على المواجهة والتصدي للازمات الخارجية الحالية.

سد جزء من الفجوة الدولارية

وأضاف «سالم»، أنَّ هذا المبلغ الذي تمت الموافقة عليه سوف يسهم في سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حاليًا، مما يسهم في سرعة تحريك السوق و ضبط الأسعار لحد معقول .

وأشار وكيل خطة النواب إلى أنَّ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أسهم في تنمية اقتصادية شاملة كما تساعد حزمة السياسات الجديدة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو أكبر يقوده القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة.

ضبط الأوضاع المالية العامة

وقال «سالم» إنَّ الفترة المقبلة سوف تشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الأقل دخلًا، فضلًا عن أنَّها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية.