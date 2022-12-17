الدكتور شريف فخري: لا توجد جامعات روسية في مصر أو أفرع لها

كشف الدكتور شريف فخري، رئيس الجامعة المصرية الروسية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، حقيقة تواجد عدد من الجامعات الروسية في مصر أو أفرع لها، قائلا: «لاتوجد جامعات روسية في مصر أو أفرع لها»، مضيفاً أن الجامعة المصرية الروسية هي جامعة مصرية خاصة تخضع لقانون تنظيم الجامعات الخاصة المصري وليست فرعا لجامعة روسية،.

وذكر أن الجامعة تضم عددا من البرامج الدراسية ذات اتفاقيات دولية مع جامعات روسية، في إطار الشراكة والتوأمة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية .

الجامعات الروسية في مصر

وعن خطة استضافة فروع للجامعات الروسية في مصر، أوضح عضوالأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأمر لم يطرح من قبل مجلس أمناء الجامعة حتى الآن، مشيراً إلى أن العمل يسير بالبرامج الدراسية في العام الجامعي دون رصد أي مشكلات، مؤكداً الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.

الجامعات تستعد للامتحانات

وفي السياق ذاته، يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الدوري للمجلس السبت المقبل، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.