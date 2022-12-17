ماذا سيحدث في يوم 21 ديسمبر؟.. وسر الطقس الحار على البلاد حاليا

بين أحواء حارة ومعتدلة نسبيًا، أصبح الكثير من المواطنين في حيرة من أمرهم، إذ يتساءلون عن هل ما نمر به الآن أمرًا طبيعيًا في مثل هذا الوقت من العام؟، وهو الأمر الذي يشغل بال الآلاف من الأشخاص، وسط انتشار عدة تساؤلات عبر مواقع التواصل عن طقس الايام المقبلة وموعد حلول الشتاء رسميًا.

ويعد فصل الشتاء المحبب لدى الكثيرين من الأشخاص، كونه يتسم بالبرودة والأمطار، وهو الأمر المريح نفسيًا للبعض، لذا يبحثون عن سبب تأخر قدومه، وهو ما أوضحته الأرصاد الجوية، مؤكدة أن على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة نوعًا ما بداية من 21 ديسمبر.

ماذا سيحدث في 21 ديسمبر؟

وأجاب وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن» عن التساؤلات السابقة، موضحًا ماذا سيحدث في 21 ديسمبر، إذ قال إن تأخر الشتاء لا علاقة له بالتغيرات المناخية، نظرًا لأن التغيرات في درجات الحرارة لا تتجاوز من 6.0 إلى 7.0% درجة مئوية.

وحول سبب تأخر فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة قبل مجيئه، أوضح أن لكل فصول السنة؛ بداية جغرافية متفق عليها دوليًا ومنها الشتاء الذي يبدأ 21 ديسمبر في أنحاء العالم ويعرف باسم «الانقلاب الشتوي» ويمثل ذروة فصل الشتاء، إذ يكون شديد البرودة.

وهناك بداية مناخية قد تسبق البداية الجغرافية بأسبوع أو اثنين، فيأتي الشتاء مبكرًا أو يتأخر عنها، وبالتالي يأتي الشتاء متأخرًا، لافتًا إلى أنه بالأساس الشتاء في كل عام لا يأتي في معاده الطبيعي وهذا يتوقف على التوزيعات الضغطية ومصادر الكتل الهوائية المؤثرة.

عوامل ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة

وأضاف أن درجات الحرارة أحيانًا تأتي أقل من المعدل الطبيعي، كما حدث في صيف هذا العام، وهو ما فسره «سعودي» بأن التوزيعات الضغطية على سطح الأرض وفي طبقات الجو العليا هي المسؤولة عن ارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها، من خلال مصادر الرياح المؤثرة، لافتًا إلى أنه في فصل الصيف؛ تأتي رياح من مناطق شديدة حارة من شبه الجزيرة العربية فتؤدي إلى ارتفاع حرارة الجو ونسبة الرطوبة لتأثرها بمنخفض الهند الموسمي.

وتتأثر البلاد في فصل الشتاء بمرتفعات العروض الوسطى التي يصاحبها رياح شديدة البرودة آتية من وسط وجنوب أوروبا، بالتالي تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، وفي الخريف نتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يأتي مارًا بشبه الجزيرة والبحر الأحمر وهذا ما يؤدي إلى السيول.

طبقات الجو العليا والأمطار الرعدية

أما بالنسبة لطبقات الجو العليا، فإذا كان هناك منخفضات جوية في طبقات الجو العليا وتزامن معها تخلخل في الضغط الجوي على سطح الأرض، فإن هذا يؤدي إلى تكاثر السحب الممطرة والأمطار الرعدية، موضحًا أن كل فصل له توزيعات ضغطية تحدد مناطق الرياح، فإذا كانت آتية من مناطق شديدة البرودة، فإن الجو يكون باردًا في الشتاء ويكون هناك أمطار وسيول والعكس.