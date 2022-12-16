القومي للبحوث الفلكية يكشف موعد بداية الشتاء لعام 2022: يستمر 89 يوما

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد الانقلاب الشتوي، موضحاً أنه طبقاً للحسابات الفلكية والأرصاد التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، سيحدث الانقلاب الشتوي هذا العام 2022 يوم الأربعاء 21 ديسمبـر 2022 الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48.

موعد بداية فصل الشتاء

وأضاف الدكتور جاد القاضي، في بيان له، أن ذلك تكون بداية فصل الشتاء فلكيا والذي يصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهي يوم الاثنين 20 مارس 2023 الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

مدار ظاهري

وأكد معهد البحوث الفلكية، من المعلوم فلكيا أن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها.

أسباب حدوث الفصول الأربعة

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه نتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفي فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي.