«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس أول أيام الشتاء: أمطار خفيفة

أيام قليلة تفصلنا عن البدء رسميًا في فصل الشتاء 2022، الذي ينطلق الأربعاء المقبل الموافق 21 ديسمبر الجاري؛ لتختفي على الفور الأجواء الخريفية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي ويسودها رياح وشبورة وطقس مائل للبرودة ليلاً على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس أول أيام الشتاء

ووفق بيان الأرصاد الجوية فإن طقس أول أيام الشتاء يشهد أمطارًا خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وذلك على فترات متقطعة، فضلاً عن نشاط الرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وذكر خبراء الأرصاد الجوية أنّ درجات الحرارة المتوقعة أول أيام الشتاء ستنخفض بشكل ملحوظ، إذ تسجل العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 22 والصغرى 13، السواحل الشمالية العظمى 22 والصغرى 14، جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 18، شمال الصعيد العظمى 23 والصغرى 10، وجنوب الصعيد العظمى 27 والصغرى 14.

الأربعاء أول أيام الشتاء

ومن المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا خلال أول أيام الشتاء، الموافق الأربعاء المقبل، على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، خلال ساعات النهار، كما تنخفض درجات الحرارة بقيمة درجة أو درجتين في بعض المدن، فضلاً عن أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر وفي أول الليل وآخره على أغلب الأنحاء.

وأكد الخبراء استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية الجوية نتيجة سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا خلال أجازة نهاية الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل كمظلة، حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كلاً من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان في طبقات قريبة من السطح.