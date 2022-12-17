لطيفة: دراسة الموسيقى في مصر أهم قرار بمسيرتي

كرمت مجلة vogue arabia، لطيفة، أمس، كأفضل مطربة ملهمة في الوطن العربي للأجيال المقبلة بمجال الغناء، وهي نفس الجائزة التي حصلت عليها نبيلة عبيد في نفس الحفل عن مجال التمثيل، واللبنانية جورجينا رزق ملكة جمال الكون، كأحد أبرز الملهمات في الوطن العربي.

وأعربت لطيفة عن سعادتها بالتكريم، وقالت في تصريحات صحفية: «حقيقة مبسوطة جدا أني أكون مثالا لأي شخص جديد في مجال الغناء والطرب لأن هذا مجال عملي وموهبتي ودراستي، واعتباري ملهمة للأجيال الجديدة في هذا المجال أمر مشرف للغاية».

لطيفة تتحدث عن مصر

وأضافت لطيفة أنها تفخر بالكثير من محطاتها الفنية خلال مسيرتها التي تتجاوز 40 عاما: «أفضل قرار أخذته هو أول محطة في مسيرتي وهو الذهاب إلى مصر ودراسة الموسيقى بأكاديمية الفنون»، موضحة أنها تسلحت بدراستها للموسيقى في مسيرتها العملية.

وأشارت لطيفة إلى أن ثاني محطاتها الفنية التي تعتز بها؛ تعاونها مع المبدعين الراحلين بليغ حمدي وعمار الشريعي، وأيضا المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم «سكوت حنصور»، ثم تعاونها مع منصور الرحباني في المسرح الغنائي بعمل مهم جدا هو «حكم الرعيان»، ومن بعده تعاونها مع الموسيقار زياد الرحباني في ألبوم «معلومات مش أكيدة».

لطيفة تستعد لتعاون جديد مع زياد الرحباني

وكشفت لطيفة أنها تستعد للتعاون مجددا مع زياد الرحباني في ألبوم جديد سيكون مفاجأة للجمهور العربي بأكمله، ونصحت الأجيال الجديدة في مجال الغناء بأن يتسلحوا بالعلم ودراسة الموسيقى بشكل علمي وعملي؛ لأن التعلم يضيف للفنان الكثير ويجبره على العمل بطريقة سليمة وصحيحة تؤهله للاستمرار في النجاح.

وأردفت الفنانة التونسية أنها كانت محظوظة باطلاعها على جميع أنواع الموسيقى حول العالم منذ طفولتها، موضحة أنه على أي مطرب أن يمتلك ثقافة موسيقية كبيرة ومتنوعة حتى يتكمن من تقديم أعمال مميزة ومختلفة وتناسب جميع أزواق الجمهور الغنائي.