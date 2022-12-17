جامعة سنجور بالإسكندرية تنظم منتدى دولي لمناقشة توفير فرص عمل والتواصل مع الشركات

تنظم جامعة سنجور، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، الإصدار الأول من المنتدى الدولي المشترك بعنوان «المستقبل ينتمي إلى إفريقيا»، بالشراكة مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في مصر ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برعاية الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF) والقنصلية الفرنسية في الإسكندرية واتحاد الجامعات الأفريقية، بمشاركة 8 شركات.

وبحسب بيان جامعة سنجور، فإن المنتدى يعقد في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2022 بمقر الجامعة ومكتبة الإسكندرية، حيث تختتم فعالياته بمؤتمر في المكتبة.

معرض مهني للطلاب

وينقسم المنتدى إلى قسمين، الأول يتم تنظيمه في جامعة سنجور يومي 18 و19 ديسمبر، في شكل معرض مهني «Business Days»، بهدف تسهيل الاندماج المهني لطلاب جامعة سنجور، من خلال إقامة روابط مع الشركات الكبرى العاملة في مصر أو إفريقيا بشكل عام، ويختتم يوم الاثنين 19 ديسمبر بحفل استقبال في القنصلية الفرنسية بالإسكندرية.

مناقشة موضوعات متعلقة بسوق العمل والتعليم

كما يُنظَم القسم الثاني بمكتبة الإسكندرية في 20 ديسمبر، في شكل مؤتمر دولي تحت شعار «المستقبل ينتمي لأفريقيا: رسم الطريق وخلق آفاق جديدة للتعليم»، وسيكون فرصة لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بسوق العمل والتعليم واتجاهات إصلاح التعليم العالي والتنمية المهنية، كما سيصاحب المؤتمر معرض للشركات نفسها مفتوح لجميع طلاب جامعات الإسكندرية.

التعرف على فرص العمل الممكنة

ويتيح المنتدى التقاء الطلاب بالشركات والتعرف على فرص العمل الممكنة، كما يتيح لهم أن يكونوا على اتصال مباشر بممثلي الشركات، ويسمح للشركات المشاركة بتقديم مختلف الأنشطة للطلاب، لا سيما في إفريقيا، ومن ثم تحديد الطلبة المتوقع التعاون معهم في المستقبل، كما يوفر الحدث بأكمله فرص تبادل للخبرات في شكل موائد مستديرة أو مؤتمرات موجهة لجميع المشاركين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة أيضًا لوجود مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي ستُقَدم بطرق متقدمة وعملية، حيث تتيح للطلاب الاستعداد بشكل أفضل للتوظيف.