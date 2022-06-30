جامعة سنجور بالإسكندرية تحتفل بختام فصل «الدبلوماسية الفرانكوفونية»

احتفلت جامعة سنجور بالإسكندرية والمعهد الدولي للفرانكوفونية (2IF)، التابع لجامعة جان مولان ليون 3، بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية، بختام الفصل الدبلوماسي للدبلوماسيين الشباب من جميع الدول الفرانكوفونية، اليوم الخميس، حول موضوع «الدبلوماسية الفرنكوفونية والتحديات المعاصرة للعولمة».

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني هلال، رئيس جامعة سنجور، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، والسفير خالد عارف، الشؤون الفرنكوفونية بوزارة الخارجية، وبرونو شيفيريني، مدير العلاقات الدولية لمنطقة «أوفيرن - رون ألب»، نيابة عن مدير المعهد الدولي للفرانكوفونية بجامعة ليون 3، وجيفروي مونبيتيت، مدير المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية، والبروفيسور تيري فيردل، المدير التنفيذي لجامعة سنجور، وذلك بمشاركة 80 دبلوماسيا من 34 دولة.

أهداف الفصل الدبلوماسي في جامعة سنجور

وبحسب بيان جامعة سنجور، فإن الدراسة في الفصل الدبلوماسي تهدف إلى تعزيز الخبرات في مجال العلاقات الدولية وخاصة العولمة والقضايا العالمية، بالإضافة إلى اكتساب المهارات العملية في مجال التفاوض الدولي وإدارة الأزمات، كما يتضمن برنامج هذا الفصل أسبوعا في القاهرة مخصصا للزيارات المؤسساتية والثقافية.

من جانبه، قال الدكتور هاني هلال، رئيس جامعة سانجور في الإسكندرية، إن الفصل الدبلوماسي الجديد يهدف لتأهيل الدبلوماسيين الشباب من جميع الدول الفرنكوفونية، وحيث إن مدة الدراسة به شهر يتم خلاله دراسة «الدبلوماسية والعولمة والفرنكوفونية»، بهدف تطوير المعرفة الأساسية لدى متخذي القرار والمسؤولين في مجال العلاقات الخارجية في تلك البلاد، حول الفرنكوفونية المؤسساتية وتاريخها وقضاياها الاقتصادية والثقافية.

تعزيز الخبرات في مجال العلاقات الدولية

وأضاف هلال عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، أن الدراسة تهدف أيضًا إلى تعزيز الخبرات في مجال العلاقات الدولية وخاصة العولمة والقضايا العالمية الواجب على الفرنكوفونية مواجهتها، بالإضافة إلى اكتساب المهارات العملية في مجال التفاوض الدولي وإدارة الأزمات، كما يتضمن برنامج هذا الفصل اسبوعُا في القاهرة مخصص للزيارات المؤسساتية والثقافية.