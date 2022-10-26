السيسي: نفخر باستضافة جامعة «سنجور» للتنمية في إفريقيا.. تخرج فيها كوادر عالية المستوى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تفخر باستضافتها في مدينة الإسكندرية لأحد نماذج التعليم الجامعي المتميز، وهي جامعة «سنجور» للتنمية في إفريقيا، التي تحقق يوما بعد يوم نجاحات واعدة فينا يتعلق بإعداد الكوادر الأفريقية عالية المستوى ومدربة تدريبا عمليا عصريا راقيا، بما يؤهل خريجيها للإدارة الفاعلة لاستراتيجيات التنمية المستدامة عند العودة إلى بلادهم.

وأضاف الرئيس خلال كلمته أمام أعمال النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العالمية: «ووجهت بالاستجابة إلى جامعة سنجور ببناء مقر جديد للجامعة أكبر حجما واتساعًا من المقر الحالي بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة للقادة الأفارقة الوافدين إلى الجامعة، بدأت بالفعل عملية التشييد بحيث يتمّ افتتاح المقر الجديد في المستقبل القريب».

وتابع أنَّ استثمار المعرفة في مكوناتها المختلفة من أجل النهوض بالأمم عبر نسق متعدد الثقافات والانتماءات، يعد رسالة نبيلة للوكالة الجامعية للفرانكفونية، وآمل أن يسهم التعاون المثمر بين مصر والوكالة في دعم وإثراء الجهود المصرية الحريصة على بناء أجيال جديدة تجمع بين التكوين العلمي السليم والرقي المعرفي والقيم العلمية الإنسانية.