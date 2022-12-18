مواقيت الصلاة في مصر اليوم.. الظهر 11:45 صباحا بقنا

فروق طفيفة أعلنتها اليوم الأحد، الهيئة المصرية للمساحة، بشأن مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، إذ اختلفت مواعيد كل فرض من محافظة لأخرى باختلاف التوقيت المحلي للمحافظة.

وفي هذا الإطار، تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المختلفة، اليوم 18 ديسمبر، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

أذان الفجر: 5:01 صباحًا

أذان الظهر: 11:45 صباحًا

أذان العصر: 2:42 مساءً

أذان المغرب: 5:01 مساءً

أذان العشاء: 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 5:11 صباحًا

أذان الظهر: 11:49 صباحًا

أذان العصر: 2:36 مساءً

أذان المغرب: 4:54 مساءً

أذان العشاء: 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:11 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:50 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:39 مساءً

موعد أذان المغرب: 4:57 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:20 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر: 5:14 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:39 مساءً

موعد أذان المغرب: 4:58 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:19 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:59 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:50 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:09 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:19 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:57 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:44 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:02 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

أذان الفجر: 5:01 صباحًا

أذان الظهر: 11:46 صباحًا

أذان العصر: 2:44 مساءً

أذان المغرب: 5:03 مساءً

أذان العشاء: 6:23 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 5:04 صباحًا

أذان الظهر: 11:48 صباحًا

أذان العصر: 2:43 مساءً

أذان المغرب: 5:02 مساءً

أذان العشاء: 6:22 مساءً