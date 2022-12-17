تشييع جثمان مسن توفي أثناء صلاة الجمعة في إيتاي البارود بالبحيرة (صور)

شيع أهالي قرية أمليط التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، جثمان مسن يدعى عبدالحليم السايس، توفي أمس أثناء صلاة الجمعة في مسجد «الإيمان»، والذي شهد صلاة الجنازة عليه.

وفاة مسن أثناء صلاة الجمعة

وبحسب أهالي القرية، فإن المسن الراحل كان دائما ما يدعو الله بـ«اللهم حسن الخاتمة وحسن الرحيل»، ليلقى ربه أثناء صلاة الجمعة، حيث سقط مغشياً عليه، وفارق الحياة إثر أزمة قلبية مفاجئة.

كان يحافظ على صلاة الجماعة

وقال أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، إنه الراحل كان دائم التردد على المساجد، ويحافظ على صلاة الجماعة، «مات وهو بيصلي جماعة زي ما اتعود، وكان من رواد المسجد».

وتابع أنه لم يكن يعاني من أمراض حيث كان يتمتع بصحة جيدة، كما أنه يعرف بالتقوى وسيرته العطرة بين أهالي قريته، وحبه للعمل الخيري.

وفاة مسن أثناء الصلاة بإيتاي البارود

وشهدت مدينة إيتاي البارود، أمس الجمعة، وفاة مسن أثناء صلاة الجمعة، ونقل إلى مستشفى إيتاي البارود العام لتوقيع الكشف الطبي عليه، إلا أنه فارق الحياة.

إخطار بوفاة مسن أثناء الصلاة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وفاة مسن أثناء صلاة الجمعة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.