مدبولي: نستخدم التقنيات الحديثة لإنتاج 200 طلمبة مياه شهريا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه كان سعيد للغاية وهو يستمع للشرح الخاص بعمل مصنع المحركات -الذي افتتحه اليوم- من المهندسات والمهندسين التابعين للمصنع، وكيفية عرض أحدث الماكينات، وهو ما أوضح وفرة في الوقت والجهد بشكل كبير وملحوظ عن النظام التقليدي.

وأوضح مدبولي: «كنا بنقدر ننتج من أكثر من مصنع متفرقين 25 طلمبة مياه في الشهر، بنوصل بهذه التقنيات لـ 200 طلمبة في الشهر ومن مكان واحد.. قد إيه مهم التقنيات الحديثة وتأهيل شبابنا ويبقى عندنا هذه النوعية من المصانع والبنية الأساسية، وده يخلي الدولة قادرة على الانطلاق وتنفيذ المشروعات العملاقة».

واستكمل رئيس الوزراء: «شوفنا نماذج لمحطات نقدر نقول عليها مصممة محليا عشان تتوائم مع ظروفنا، وتنفع للعزب والتوابع زي محطات لمعالجة الصرف الصناعي للمناطق البعيدة، ومحطات لتحلية المياه».