المؤبد لقاتل طفله أثناء نومه في الصالحية الجديدة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، شخصا يعمل طبالا، بنطاق قسم شرطة الصالحية الجديدة، بتهمة قتل طفله البالغ 3 سنوات، إذ خنقه أثناء نومه، بالسجن المؤبد.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي وحسام الهجرسي، وأمانة سر أحمد رمزي، ومحمد عبد الستار.

أب يقتل طفله لخلافات بينه وبين زوجته

تعود أحداث القضية لشهر مايو المنقضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد استقبال المستشفى المركزي بالصالحية الجديدة، الطفل «مالك م ع»، 3 سنوات، متوفيا بالخنق، بحسب ما أوضحه توقيع الكشف الطبي عليه من قبل مفتش الصحة، والذي أكد أنه توفي باسفكسيا الخنق.

وأفادت والدة الطفل وطليقة المتهم البالغة من العمر 27 عاما، بأن زوجها قام بذلك على أثر خلافات بينهما، وأنها تفاجأت بمقتل الطفل على يد والده بعد قيامه بخنقه، وكان الطفل ذهب رفقة شقيقته للوالد للاطمئنان عليهما ومشاهدتهما.

وتبين من التحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالشرقية، أن الجاني «محمود ع ر»، 30 عاما، يعمل طبالا، ومقيم بالصالحية الجديدة، قام بارتكاب الواقعة، وقتل طفله متعمدا قاصدا إنهاء حياته، بسبب خلافات زوجية بينه وبين طليقته، ما دفعه لقتل نجلهما وإنهاء حياته وإزهاق روحه.

المؤبد لقاتل طفله

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم عرضه على النيابة العامة بشمال الشرقية، والتي أمرت بإحالة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بالمؤبد.