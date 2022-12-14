أحرقوا المنازل.. السجن المؤبد لـ13 شخصا في نجع حمادي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بالحكم غيابيا على 13 متهما بالسجن المؤبد، ومتهم آخر بالسجن 7 سنوات، بتهمة إشعال النيران في منازل آخرين، وحيازة زجاجات مولوتوف والتعدي، في مشاجرة بين عائلتين، بقرية الرئيسية بنجع حمادي.

جاء الحكم في محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير.

إشعال النيران في المنازل

وترجع أحداث القضية إلى 25 فبراير 2021، عندما وجهت جهات التحقيق لـ14 متهما بقرية الرئيسية بنجع حمادي، تهمة أعمال تخريبية بإشعال النيران في منازل عائلة أخرى على خلاف معهم بزجاجات مولوتوف، فضلا عن التعدي بالضرب على آخرين، وحيازة أسلحة بيضاء بسبب خلافات قديمة بين الطرفين في قرية الرئيسية.

تحريات المباحث

وبعد ثبات التحريات صحة الواقعة، قررت جهة التحقيق، إحالة القضية التي حملت رقم 3715 لسنة 2021 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 2111 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت غيابيا 13 متهما بالسجن المؤبد، ومتهم آخر بالسجن 7 سنوات.