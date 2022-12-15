المؤبد لـ5 متهمين لاستعراض القوة والقتل العمد في منشأة ناصر

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة في بدر، اليوم الخميس، بمعاقبة 5 متهمين باستعراض القوة والقتل العمد في منطقة منشأة ناصر بالسجن المؤبد.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، بدأت عندما تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهمين بعد تعديهم على عدد من المواطنين وتهديدهم بـ أسلحة نارية وبيضاء، وقتلوا أحد الأشخاص عمدًا من غير سبق إصرار وترصد في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة

كما أعترف المتهمون بارتكاب الواقعة عقب ضبطهم، كما أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعد انتهاء التحقيقات معهم أمرت بإحالتهم الى محكمة الجنايات، كما حددت محكمة استئناف القاهرة موعدا لبدء جلسات محاكمة المتهمين.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين عدة اتهامات منها استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم.