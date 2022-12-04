المؤبد لشخصين لاتهامها بقتل عامل بالمنشأة في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بالسجن المؤبد على عاطلين لاتهامها بقتل عامل، والشروع في قتل طالب، في دائرة مركز المنشاة جنوب سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي، وأحمد الجندي، بالسجن المؤبد على عاطلين لاتهامها بقتل عامل، والشروع في قتل طالب، بدائرة مركز المنشاة جنوب المحافظة.

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضي 2021، بدائرة مركز المنشاة جنوب سوهاج، عندما وجهت جهات التحقيق المختصة لكلٍ من المدعو «ف. »أ عاطل، و«م. ح»، عاطل، تهمة قتل المجني عليه «ع. خ.ة»، عامل، مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل "ع. أ" 15 عاما، طالب، بأن قاما بمطاردتهما بسيارة خاصة، والاصطدام بهما مما نتج عنه إصابتهما التي أودت بحياة الأول، بسبب خلافات سابقة فيما بينهم.

وجرى ضبط المتهمين وأحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة التي أحالت القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المشار إليه.