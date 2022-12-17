اختيار رشا قلج ضمن قائمة أكثر 100 امرأة أفريقية تأثيرا في العالم للمرة الرابعة

حصلت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية، على لقب الأفريقية الأكثر تأثيرا في العالم ضمن قائمة أكثر 100 امرأة أفريقية تأثيرًا في العالم لعام 2022 وذلك للعام الرابع على التوالي؛ نظرا لمساهمتها في تعزيز قدرات الرعاية الصحية، وتحسين مستوى رعاية المرضى بإفريقيا، ودعم تعليم الفتيات وتمكين المرأة في البلدان الأفريقية، فضلا عن دورها الفعال من خلال مؤسسة ميرك في تمكين المرأة الأفريقية في مجال البحث العلمي والرعاية الصحية وتمكين الفتيات الصغيرات المحرومات من التعليم في أفريقيا.

التركيز على صحة المرأة

وأعربت الدكتورة رشا قلج عن سعادتها بالحصول على لقب المرأة الأفريقية الأكثر تأثيرا في العالم من قبل مجلة New African Woman، للعام الرابع كواحدة من أكثر 100 امرأة أفريقية تأثيرًا في العالم، ضمن فئة منظمات المجتمع المدني والخيري، مؤكدة استمراها في بناء قدرات الرعاية الصحية، وتحسين مستوى رعاية المرضى مع التركيز بشكل خاص على صحة المرأة، وتعليم الفتيات حتى يتمكنوا من تحقيق أحلامهم، ومواصلة الجهود لتمكين المرأة وتحسين الرعاية الصحية لكل فرد في أفريقيا.

برنامج Our Africa

وتحدثت الدكتورة رشا قلج عن إنجازاتها الأخيرة لخدمة أهالي قارتنا السمراء، معربة عن فخرها بالشراكة مع 20 سيدة أفريقية أولى كسفيرات لحملة «أكثر من أم»، التي قدمت أكثر من 1470 منحة دراسية للأطباء من 50 دولة، وتقديم منح دراسية لهؤلاء الأطباء من دبلومة مدتها عام واحد وسنتين وثلاث سنوات ودرجة الماجستير في أكثر من 32 تخصصًا حرجًا وغير مخدوم، وهو ما يمثل علامة فارقة كبيرة، كما تقدمت بالشكر لكل من قدم الدعم لبرنامج Our Africa التليفزيوني الذي يناقش مجموعة كبيرة من القضايا الاجتماعية والصحية الحرجة في إفريقيا، الذي يجري بثه على معظم محطات التليفزيون الوطنية في أفريقيا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، التي تمتلك 5 ملايين متابع.

وأوضحت أنه من خلال برنامج «تعليم ليندا» بالشراكة مع السيدات الأفريقيات الأوائل، ساهمت في إنقاذ مستقبل آلاف الفتيات من خلال تقديم المنح الدراسية والمواد المدرسية الأساسية في العديد من البلدان الأفريقية، إذ استفاد من هذا البرنامج العديد من الفتيات عبر تقديم منح دراسية في بلدان مثل بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وغانا وغامبيا وملاوي وناميبيا ونيجيريا وزامبيا وزيمبابوي.

وأشارت إلى أنه جرى توزيع 3000 مجموعة من المواد المدرسية الأساسية لمدارس الفتيات في العديد من البلدان مثل أنجولا، وبوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وغامبيا، وغانا، وليبيريا، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، وزامبيا.

الجدير بالذكر أن الدكتورة رشا قلج قادت بنجاح برامج مؤسسة ميرك على مدار السنوات العشر الماضية، وتعمل عن كثب مع أكثر من 20 سيدة أفريقية أولى كسفيرات لمؤسسة ميرك ووزارات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال والأوساط الأكاديمية والجمعيات الفنية في 50 دولة حول العالم.