النائبة رشا قلج تفتتح قمة «إفريقيا آسيا» بمشاركة السيدات الأوائل بـ13 دولة

افتتحت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية الخيرية، النسخة التاسعة من قمة «أفريقيا آسيا» 2022، بحضور فرانك هافركامب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ميرك العالمية، وبمشاركة السيدات الأفريقيات الأوائل لدول بوتسوانا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجامبيا وغانا وليبيريا وملاوي وموزمبيق وناميبيا وسيراليون وأنجولا وأفريقيا الوسطى.

10 آلاف مشارك من مقدمي الرعاية الصحية

حضر أكثر من 10 آلاف مشارك، بما في ذلك مقدمي الرعاية الصحية، وواضعي السياسات والباحثين والأوساط الأكاديمية وممثلي وسائل الإعلام من 70 دولة، ناطقة باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية، للاستفادة من الجلسات العلمية والاجتماعية لمعالجة القضايا الاجتماعية وتحسين الرعاية الصحية، وبناء الكوادر الطبية في 32 تخصصًا طبيًا مهما وحرجا.

منحة للأطباء بـ50 دولة في 32 تخصصًا حرجًا

تحدثت الدكتورة رشا قلج، خلال الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس مؤسسة ميرك العالمية، والاحتفال بمرور 10 سنوات على برامج التطوير والتنمية الخاصة بها، خلال القمة التاسعة بعام 2022، عن الإنجازات الأخيرة للمؤسسة، التي شهدت تقديم أكثر من 1470 منحة دراسية للأطباء من 50 دولة في 32 تخصصًا حرجًا وغير مخدوم، وتحسين قدرات الرعاية الصحية والإعلام ورفع مستوى الوعي حول مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية والصحية الحساسة والحاسمة.

وضربت أمثلة لتلك القضايا، في مقدمتها: دعم تعليم الفتيات، وإنهاء زواج الأطفال، ووقف تعنيف المرأة، وكسر وصمة العقم، ومكافحة ختان الإناث، وتمكين المرأة، والتوعية بمرض السكري والضغط، وتقديم أكثر من 1470 منحة دراسية للأطباء الشباب من 50 دولة في 32 تخصصًا حرجًا وغير مخدوم، كثيرا منهم أصبحوا الأخصائيين الأوائل في بلدانهم، لذلك «نحن نصنع التاريخ معًا».