بنك مصر: موافقة صندوق النقد على القرض شهادة ثقة في الاقتصاد.. والعالم يمر بأزمة

قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك مصر، إن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض يعتبر شهادة ثقة كبير في الاقتصاد المصري، وستنعكس بشكل إيجابي خلال الفترة القبلة على أوجه الاقتصاد .

وأضاف «المغربي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرقم ليس كبيرًا هو فقط 3 مليارات دولار، لكن الهدف من هذا هو منح الاقتصاد المصري شهادة الثقة التي تكون سببا في لفت أنظار المستثمرين في العالم إلى مصر، وهذه الشهادة تؤكد أن هذا السوق واعد وسوق يتمتع بالمرونة والأمان، مما يشجع هؤلاء المستثمرون على الدخول بقوة والاستثمار في مصر وضخ مزيدا من الأموال بها، لذلك لا يعنينا إطلاقا حجم القرض وإنما شادة الثقة التي تحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي.

يساهم في حل أزمة الدولار الحالية

وتابع «المغربي»، أن القرض يساهم في حل أزمة الدولار الحالية، مشيرا إلى أن أول خطوات الحل هو الاعتراف بالمشكلة، لذلك نحن نعترف أن هناك أزمة، هذه الأزمة ليس فقط في مصر، وإنما يمر بها العالم أجمع نتيجة للأحداث التي شهدها العالم في السنوات الثلاث الأخيرة، وقرض الصندوق يعتبر إحدى أهم أدوات حل الأزمة وسينعكس إيجابيا على الاقتصاد ويساهم فى الوصول إلى باقي حلول الأزمة التي تعمل الدولة جاهدة على حلها.

توقعات أسعار الصرف في الأسواق خلال الأيام المقبلة

وعن توقعاته لأسعار الصرف، قال «المغربي»، إنه لا يمكن لأي شخص التوقع بما سيحدث خلال الفترة المقلبة، لأن الأزمة ليست محلية ولكنها عالمية، وجميع الدول في العالم تعاني من صعوبات اقتصادية، لذلك لا يكن أن يتوقع أي شخص بما سيحدث مستقبلا، لكننا على يقين أن مصر قادرة على تخطى هذه الأزمة.