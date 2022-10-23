مدبولي: مصر وصلت إلى المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ مصر جزء كبير من التحدي العالمي، إذ يعاني العالم من أبطأ معدل للنمو الاقتصادي منذ 40 عامًا، وأعلى معدلات تضخم وتشديد نقدي وارتفاع لأسعار الفائدة وخروج رؤوس الأموال، وفي مصر خرج أكثر من 25 مليار دولار، وذلك من الأموال الساخنة، كما تفاقمت معدلات المديونية العالمية الساخنة.

وشدد على أنَّ مصر تضع اللمسات الأخيرة لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مبينًا أنَّ مصر ستضع آليات متنوعة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالنظر إلى حزمة من الحماية الاجتماعية حتى تستمر الدولة في حماية المتأثرين بأي أعباء اقتصادية، مشيرًا إلى أنَّه سيتم التوسع في تمويل المشروعات القومية من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص.

رصد 1424 تقريرًا ومقالًا دوليًا تناولت الأوضاع في مصر

وأوضح مدبولي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّه تمّ رصد 1424 تقريرًا ومقالًا دوليًا تناولت الأوضاع في مصر خلال الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2022، كما تمّ إجراء استطلاع رأي 1600 منشأة حددت مشكلة مجتمع الأعمال، مثل معوقات التصدير وفتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاج المحلي وإعادة فتح المصانع وتوفير النقد الأجنبي ومخاوف الركود، وغيرها.

تحديات فرضتها الأزمة العالمية

وأضاف مدبولي: «يمكننا تلخيص أزمتنا في مصر، وذلك في مجموعتين من التحديات، تحديات فرضتها علينا الأزمة العالمية مثل السيولة النقدية الأجنبية والتضخم وارتفاع مستويات الأسعار وزيادة حجم المديونية وبخاصة الدين الخارجي ونقص مستلزمات الإنتاج، ولكن هناك تحديات هيكلية مزمنة في اقتصادها، بعضها يرجع إلى عام 1982م، مثل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مشاركة القطاع الصناعي والدين الخارجي واستمرار عجز الميزان التجاري وتضاؤل نسبة الاستثمار الأجنبي مقارنة بالناتج المحلي وتذبذب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي».