توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار الأحد والاثنين

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، مساء اليوم السبت، توقعاتها بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة، بداية من الأحد وحتى الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

توقعات طقس 72 ساعة

وذكرت الأرصاد في بيانها، أن الثلاثة أيام المقبلة يسودها طقس خريفي خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس مائل للبرودة ليلاً على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد وجنوب البلاد، وذلك وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تستمر الشبورة حتى الأربعاء المقبل والتي تصبح كثيفة خلال ساعات الصباح الأولى على بعض الطرق المؤدية للقاهرة وللوجه البحري وللسواحل الشمالية ولمدن القناة ولوسط وشمال سيناء ومحافظات شمال الصعيد خلال الأيام المقبلة.

وتشهد الأيام المقبلة نشاط الرياح أحيانًا، فضلًا عن وجود فرص سقوط أمطار يومي الأحد والإثنين المقبلين على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

وفيما يلي بيان بتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من الأحد وحتى الثلاثاء بحسب بيان الأرصاد.

درجات الحرارة الأحد 18 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15.

درجات الحرارة الاثنين 19 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة الثلاثاء 19 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 14.