فحص وعلاج 1141 حالة في قافلة جامعة طنطا بمركز المحلة الكبرى

انطلقت قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية المعتمدية مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتقديم الخدمات الصحية للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

خدمات طبية بالمجان

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن القوافل الطبية تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجاً، موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان.

زراعة 100 شجرة مثمرة

كما تفقد الدكتور محمود سليم العيادات الطبية بمختلف تخصصاتها مع ممثلي مبادرة حياة كريمة، مشيراً إلى أن القوافل لا تقتصر على تقديم خدماتها الطبية فقط، ولكن تتعدى ذلك بتقديم حملات توعوية للوقاية من الأمراض وقوافل توعوية وزراعية واجتماعية وبيطرية إلى جانب قوافل المساعدات والتمكين الاقتصادي ومحو الأمية.

وشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى، بالتعاون مع كلية التمريض، التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 100 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة 100 مليون شجرة.

الكشف على 1141 مواطنا

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1141 حالة من خلال 12 عيادة، حيث تم فحص 61 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و115 في عيادة الأطفال، و159 بالعظام، و123 جلدية، 112 باطنة، 64 مسالك بولية، 114 أنف وأذن، 24 جراحة عامة، و82 صدر، و34 نفسية وعصبية، 226 جراحة العيون،27 قلب وأوعية دموية، وتم تحويل 70 حالة بواقع 4 جراحة المخ والأعصاب، 3 أطفال، 6 عظام، 4 جلدية، 4 باطنة، 3 مسالك بولية، 8 أنف وأذن وحنجرة، 6 جراحة عامة، 3 صدر، 3 نفسية وعصبية، 24 جراحة العيون و2 قلب وأوعية دموية.

محو أمية 15 مواطنا

وشهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 15 مواطنا، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.