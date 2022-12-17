ما هو امتحان المهام الأدائية لطلاب الصفين الرابع والخامس الاتبدائي؟

أيام قليلة تفصلنا عن بدء امتحان المهام الأدائية للصف الرابع والخامس الابتدائي، الذي حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيله، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام به، حيث أن الامتحان عليه مجموعة من الدرجات موزعة وفق نظام معين.

ما هو امتحان المهام الأدائية؟

قالت وزارة التربية والتعليم، في كتاب دوري سابق لها، إن امتحان المهام الأدائية، يقيس مدى اكتساب الطلاب المهارات، ويقدم دليلاًَ على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، خلال الفصل الدراسي، موضحة أنه يمثل مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن فترة دراسية.

وأضافت الوزارة، أن المعلم يوزع على الطلاب عدداً من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، ويختار الطالب منها، ويخصص المهام الأدائية 35 درجة لكل مادة توزع «5 درجات للتخطيط الجيد، 25 درجة المنتج النهائي، 5 درجات جدية العمل».

تعليمات مهمة بشأن امتحان المهام الأدائية

كشفت مديرية التعليم في الجيزة، جدول امتحان المهام الأدائية لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، موضحة أنه يتم تنفيذ المهام الأدائية خلال فترة دراسية من فترات اليوم الدراسي وحسب ظروف كل مدرسة، مع الالتزام بالقرار الوزاري رقم 167 بتاريخ 28 سبتمبر 2022.

وأضافت المديرية في خطابها للإدارات التعليمية، أنه يتم وضع المهام الأدائية بمعرفة موجه المادة، مع ضرورة مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي قبل وأثناء أداء المهام، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحان المهام الأدائية لـ«4 و5 ابتدائي»

- يعقد الأحد الموافق 25 ديسمبر الجاري، امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يعقد الإثنين الموافق 26 ديسمبر الجاري، امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- يعقد الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر الجاري، امتحان الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر الجاري، امتحان اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

- يعقد يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر الجاري، امتحان المتخلفين عن أداء المهام الأدائية.

خبيرة تربوية تكشف تفاصيل مهمة عن المهام الأدائية

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، إن المهام الأدائية هي أداة من أدوات التقييم التكويني تعتمد بشكل كبير على قياس المهارات لدى الطلاب، وتساعدهم على اكتشاف قدراتهم وإبداعاتهم.

ونصحت الدكتورة إيلارية عاطف الطلاب، في حديثها لـ«الوطن»، التركيز على نواتج التعلم المهارية مثل قراءة الصور والرسوم والكريكاتيرية والأشكال البيانية لأنها محور أساسي في المهام الأدائية، والاهتمام بتوظيف المعارف وليس حفظها.

وذكرت الخبيرة التربوية، أن التطبيق هدف من أهداف هذا النوع من التقييم، مشددة على ولي الأمر بضرورة متابعة أداء الطالب أثناء المذاكرة والتركيز معه على تطبيق المعارف والمهارات والبعد عن الحفظ والتشجيع لأنه لا يفيد في مثل هذا النوع من التقييم.