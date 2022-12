كيت وينسلت: تعرضت للتنمر بسبب وزني في «Titanic»

كشفت النجمة الإنجليزية كيت وينسلت أنها تعرضت للتنمر بعد فيلمها «Titanic» للمخرج جيمس كاميرون، إنتاج عام 1997، وذلك في إشارة إلى الأشخاص الذين علقوا في ذلك الوقت على أن وزنها كان سبب عدم قدرة ليوناردو دي كابريو على الركوب بجانبها على الباب الذي كانت تطفو عليه أثناء غرق السفينة، ضمن أحداث الفيلم.

وتحدثت كيت وينسلت خلال برودكاست مع المذيع جوش هورويتز، أثناء الترويج لفيلمها الأحدث «Avatar: The Way of Water»، عن التنمر الذي تعرضت له ولم تكن تجاوزت الـ21 عاما في ذلك الوقت، قائلة: «لقد كانوا لؤماء للغاية معي، فلم أكن بدينة على الإطلاق، أتمنى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء حتى أستطيع التعامل مع هذا الأمر بالطريقة الصحيحة».

كيت وينسلت: التعليق على وزني أمر غير مقبول

وأضافت: «كنت سأقول للصحفيين كيف الجرأة على معاملتي بهذه الطريقة، أنا شابة وجسدي يتغير، وأنا أفهم ذلك، هذا تنمر وهو أمر مسيء وغير مقبول ويتخطى الحدود»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وقالت الممثلة الإنجليزية إنها تعرضت طوال حياتها من التدقيق في جسدها، حتى من قبل وكلاء التمثيل، حتى أنهم كانوا يخبرونها أنها ليست ما يبحثون عنه، ولكن هناك فرصة إذا كانت ترغب في تقديم أدوار الفتاة البدينة في الأفلام، مضيفة: «التعليقات على النساء وأجسادهن تتحسن في الوقت الحالي ولكن أعتقد بالتأكيد أنه يمكننا القيام بعمل أفضل»

وبسؤالها عما إذا كان الباب كان يحتمل أن يصعد عليه ليوناردو دي كابريو في الفيلم، قالت: «مرة وللأبد.. الباب قد يتسع لجاك وروز معا ولكنه لن يستطيع أن يطفو لفترة طويلة».

«Titanic» يعود للسينمات في ذكرى عرضه الـ25

ومن المقرر أن يعرض فيلم «Titanic» في السينمات مرة أخرى خلال شهر فبراير المقبل تزامناً مع الاحتفال بعيد الحب بمناسبة مرور 25 عاما على إصداره، بتقنيات «3D» و«4K»، و«HDR».