«Avatar 2» يحقق 17 مليون دولار في أول أيام عرضه.. وناقد: بداية ضعيفة

بعد مرور 13 عاما على طرح الجزء الأول من فيلم «Avatar»، استقبل الجمهور الجزء الثاني بعنوان «Avatar: The Way of Water» للمخرج جيمس كاميرون، والذي حقق في أول أيامه بدور العرض السينمائي المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية، إيرادات وصلت لـ 17 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وطُرح فيلم «Avatar: The Way of Water» في 4.202 دار عرض سينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، ومن إجمالي 17 مليون دولار حققها الفيلم كان منها 2.63 مليون دولار من عروض «Imax 3D».

ويتوقع المحللون أن تتراوح الإيرادات في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بين 150 إلى 170 مليون دولار، على أن يحتفظ فيلم «Wakanda Forever» بأعلى الافتتاحات المحلية لهذا العام، والذي حقق 181 مليون دولار.

«Avatar: The Way of Water» يحقق 50 مليون دولار في السوق الخارجي.. و18 مليون في الصين

وفي السوق الخارجي، حقق الجزء الثاني من فيلم «Avatar» ما يتجاوز الـ50 مليون دولار من عرضه في ي 44 سوقًا دوليًا، دون احتساب إيرادات عرضه في الصين والتي وصلت لـ 18 مليون دولار، من المتوقع أن يحقق 100 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية قي السوق الخارجي.

خليل حنون: إيرادات «Avatar 2» قد لا تتجاوز 100 مليون دولار في نهاية الأسبوع

وبالرغم أن الفيلم حقق إشادات إيجابية ومن الجمهور والنقاد، إلا أن الإيرادات التي حققها حتى الآن تعتبر ضعيفة، وفقا للناقد اللبناني خليل حنون، موضحا: «يبدو أن الفيلم لن يحقق الأرقام العالية المتوقعة منه في شباك التذاكر الأميركي، ففي يومه الأول حقق 17 مليوناً فقط، وبالمقارنة فإن فيلم سبايدرمان العام الماضي جلب 50 مليوناً في يومه الأول وجمع في أول أسبوع 250 مليوناً، لكن فيلم أفاتار قد لا يتجاوز نهاية هذا الأسبوع المئة مليون دولار، إلا إذا تغيرت الأمور وأقبل الناس على مشاهدته بشكل غير متوقع في اليومين القادمين».

وتابع حنون في تدوية عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قائلا: «بالمقارنة أيضاً مع الفيلم الأول، فإنه بدأ عام 2009 بداية متواضعة جامعاً 77 مليوناً في أسبوعه الأول لكن أحواله لاحقًا تغيرت تمامًا، فهل يعيد الكرّة بهذه الصورة؟ أما عالميًا وصينياً فيبدو أن وضع الإيرادات سيكون أفضل».