ضبط 10 مراكز خدمة وصيانة سلع معمرة غير مرخصة في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك تنسيقا كاملا بين أجهزة المحافظة وجميع الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على إحاطة المواطنين بالإجراءات التي تتم على أرض الواقع لزيادة التواصل معهم.

ضبط 5 محال تبيع السلع بأزيد من ثمنها

وفي هذا السياق، ضبط فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية برئاسة اللواء محمد أبو كيلة، خلال الأسبوع الماضي، 5 محال لبيعها الأرز الأبيض بأزيد من السعر المحدد وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم ضبط 21 محلًا تجاريًا ومطعمًا وكافية لتضليلها المستهلكين، وعدم التزامها بالإعلان عن سعر السلع، بالإضافة إلى عدم إصدار فواتير قانونية للمستهلكين، ومخالفة سياسية الاستبدال والاسترجاع.

كما جرى ضبط مصنع لتعبئة أسطوانات الغاز كائن بمنطقة أرض المدابغ، لمزاولة نشاطه في تعبئة الإسطوانات بدون ترخيص من الجهات المختصة، والتحفظ على 100 إسطوانة غاز للاستخدام الصناعي زنة 50 لترًا على ذمة تصرفات النيابة العامة.

ضبط 10 مراكز مزيفة لصيانة السلع

وأشار رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية؛ إلى أنه جرى رصد عدة شكاوى خاصة بتضرر المستهلكين من خداع بعض مراكز خدمة وصيانة السلع المعمرة غير المعتمدة المتواجدة على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم التزامها بتقديم خدمة الإصلاح المتفق عليها، وأن مفتشي الجهاز ضبطوا 10 مراكز خدمة وصيانة السلع المعمرة غير المرخصة؛ التي تروج على مواقع التواصل؛ أنها وكلاء لعلامات تجارية شهيرة على خلاف الحقيقة وخداع المستهلكين؛ لافتًا إلى أنه جرى تحرير المحاضر اللازمة ضد مرتكبي تلك الوقائع؛ وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدهم.