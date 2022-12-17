انتخاب النائب علاء عصام أمينا لشباب حزب التجمع بنسبة تصويت 70%

وجه النائب علاء عصام، عصو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والقيادي الشاب بحزب التجمع، الشكر لزملائه بالحزب على ثقتهم بعد اختياره أمينًا لشباب حزب التجمع، في الانتخابات التي أجريت اليوم بمقر الحزب.

أمين شباب حزب التجمع

وقال «عصام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ الانتخابات التي أجريت اليوم أسفرت عن فوزه بمنصب أمين شباب حزب التجمع، وذلك بنسبة تصويت اقتربت من 70% أمام منافسه مارك مجدي.

اتحاد الشباب التقدمي

وتابع أنَّه يمتلك برنامج طموح يستهدف استكمال مشروع بناء اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، مستطردًا أنَّه يستهدف العمل في كل المواقع الشبابية والثقافية ومنها الجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة.

استكمل: «سنواصل النضال من أجل تعديل اللائحة الطلابية، وكذلك بناء وحدات حزبية في المواقع الشبابية بالمحافظات، فضلًا عن اعداد كوادر حزبية تكون وقود الحزب في المرحلة المقبلة».