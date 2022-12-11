تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية التجمع لـ18 ديسمبر

قررت اليوم، الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية التجمع»، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون لـ18 ديسمبر لضم الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية التجمع»، وجهت لهم النيابة تهمة قيامهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 2022/3/1، بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

تمويل جماعة إرهابية

كما جاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين ألقوا الرعب في نفوس المواطنين، كما انضموا إلى جماعة إرهابية ومولوها مع علمهم باستخدام تلك الأموال في ارتكاب جرائم إرهابية.