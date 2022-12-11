النطق بالحكم على 73 متهما في قضية «خلية التجمع» اليوم

تنظر اليوم الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية التجمع»، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

تأجيل النطق بالحكم على المتهمين

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، بأمانة سر أحمد صبحى عباس إلى قد أجلت الحكم إلى جلسة اليوم، 11 ديسمبر، للنطق بالحكم على المتهمين.

تمويل الارهاب والجماعات الارهابية

جاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية التجمع» بأن المتهمين في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 2022/3/1 بمحافظات القاهرة والجيزة وأخرى بجمهورية مصر العربية، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، كما انضموا إلى جماعة إرهابية وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.