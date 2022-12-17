إصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة أثناء عملهما في حوش عيسى بالبحيرة

أصيب عاملان بجروح وكسور في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، بإصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة أثناء عملهما بدائرة المركز، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة أيمن علي السعيد، 50 سنة، باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، ومحمد علي حامد، 41 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر في العمود الفقري وكدمات متفرقة من الجسم، مقيميان بمركز حوش عيسى.

نقل المصابين للمستشفى

ونقل المصابان إلى مستشفى حوش عيسى العام، وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.