إصابة عاملين سقطا من أعلى مبنى بمزرعة في البحيرة

أصيب قبل قليل، شخصان بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر سقوطهما من أعلى مبنى داخل مزرعة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

إخطار بإصابة عاملين

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى المركزي شخصين مصابين بكسور وجروح متفرقة ادعاء سقوطهما من أعلى مبنى داخل مزرعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

تحديد هوية المصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من، «هاني مهنا عبدالله» 18 عاما، عامل، مصاب باشتباه كسر بالفخذ اليسرى، و«حمدي نصر مصباح» 50 عاما، عامل، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجارٍ تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة لهما.

حادث بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي

كان قد شهد طريق مصر- إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات وسحجات وجرى نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لتقديم الخدمة الطبية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.