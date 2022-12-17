الفنان اللبناني سمير صفير يكشف تفاصيل تعرضه لحادث: كسور وإصابات بالغة

كشف الملحن والمغني اللبناني سمير صفير تطورات حالته الصحية بعد الحادث الذي تعرض له في مصر، وتسبب له في إصابات خطيرة تضمنت كسورًا في أماكن متفرقة بالرأس والجسد نقل على إثرها إلى المستشفى، قائلًا إن تلك الواقعة تعود لشهر ولكنه رفض الكشف عن تفاصيل الحادث حتى لا يقلق جمهوره، مؤكدًا أنه يتابع وضعه الصحي مع أطبائه في مصر ولبنان وألمانيا.

وقال الفنان اللبناني، إنّه كان يتواجد في أحد الفنادق المصرية، ويحرص بشكل دائم على ممارسة الرياضة بشكل يومي، حيث كان يتوجه لـ«الجاكوزي»، ولا يتذكرما حدث بعد ذلك، ولكنه وجد نفسه حين استفاق في المستشفى وهو مصاب بإصابات بالغة، متابعًا في مداخلة هاتفية مع قناة «الجديد» اللبنانية: «بعد ما انتهيت من ممارسة الرياضة توجهت إلى الجاكوزي، وهناك 5 درجات من الرخام لا أتذكر ما حدث بالضبط ولكن أعتقد أني انزلقت وسقط على الأرض، وعندما استقيظت وجدت نفس في العناية بالمستشفى».

سمير صفير يروي تفاصيل أزمته الصحية

وتابع: «نقلني موظفو الفندق بعد سقوطي إلى المستشفى، واستفاقت بعد 4 أيام من الواقعة، وعرفت بعد ذلك أني تعرضت لكسر في الجمجة، وكسر في عظمة تحت عيني اليمين وجروح في أذني بالإضافة إلى إصابات في فقرات الضهر».

سمير صفير: وضعي الصحي في تحسن.. وأعاني من ضعف في الذاكرة

وأكد «صفير» أن وضعه الصحي في تحسن وفقًا للأطباء، ولكن عليه أن يلتزم ببعض الراحة، مشيرًا إلى أن الحادث بعض الشيء على ذاكرته، حيث بدأ ينسى بعض الأمور خاصة أن السقوط جاءت مباشرة على الرأس ما تسبب له في صفير مستمر في أذنه يسمع طوال الوقت، متابعًا: «أطمئن الجميع أنني بألف خير وصحتي جيدة وأتابع العلاج وأشكر الله أنها الأمر مر بسلام»