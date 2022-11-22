رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مخرج لبناني من مهرجان القاهرة السينمائي: الظروف الصعبة تدفعنا للعمل بشكل أفضل

كتب:

أحمد حامد دياب
07:22 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
المخرج خليل زعرور

المخرج خليل زعرور

كشف خليل زعرور مخرج فيلم «الطيور غادرت بيروت» عن تفاصيل العمل الفني الذي شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحا أنه فيلم وثائقي قصير يحكي قصة فتاة تدعى «زينة» من ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

إشادة بالأفلام المعروضة في مهرجان القاهرة 

وأشار خلال لقائه مع مراسل «DMC» أن الفيلم يحكي قصة 218 من ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مشيدًا بالأفلام المعروضة في المهرجان، وبالجمهور المشارك في المهرجان.

وأكد أنه أحب الجمهور المصري، مشيدًا بالتفاعل مع الأفلام المعروضة خلال فاعليات المهرجان، موضحا أن الظروف الصعبة التي تشهدها لبنان تدفعهم للعمل بشكل أفضل، مشيرًا إلى أنهم تعودوا على الأيام الصعبة في لبنان، معربًا عن أمله بأن يكون العام المقبل أفضل.

 

اقرأ المزيد:

نور اللبنانية من مهرجان القاهرة: أنا في موقف لا أحسد عليه وأشعر بالمسؤولية

الفنانة دينا فؤاد: سعادة وفرحة غامرة للجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي

مصممة الأزياء ريم العدل: اخترنا أفلاما جيدة في مهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي تضمن محاضرات وورش عمل لكبار الفنانين

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يظهر مع أبطال من ذوي الهمم للمرة الثانية

5 مشاهد من مهرجان القاهرة السينمائي قبل إسدال الستار.. ترميم 3 أفلام مصرية
بقلم أحمد حامد دياب