مخرج لبناني من مهرجان القاهرة السينمائي: الظروف الصعبة تدفعنا للعمل بشكل أفضل

كشف خليل زعرور مخرج فيلم «الطيور غادرت بيروت» عن تفاصيل العمل الفني الذي شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحا أنه فيلم وثائقي قصير يحكي قصة فتاة تدعى «زينة» من ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

إشادة بالأفلام المعروضة في مهرجان القاهرة

وأشار خلال لقائه مع مراسل «DMC» أن الفيلم يحكي قصة 218 من ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مشيدًا بالأفلام المعروضة في المهرجان، وبالجمهور المشارك في المهرجان.

وأكد أنه أحب الجمهور المصري، مشيدًا بالتفاعل مع الأفلام المعروضة خلال فاعليات المهرجان، موضحا أن الظروف الصعبة التي تشهدها لبنان تدفعهم للعمل بشكل أفضل، مشيرًا إلى أنهم تعودوا على الأيام الصعبة في لبنان، معربًا عن أمله بأن يكون العام المقبل أفضل.