جثمان لاعب مطروح يواري الثرى بمقابر شرعية بحضور أعداد غفيرة (صور)

دفن أهالي محافظة مطروح سامي سعيد، لاعب نادي مطروح عقب تشييع جنازته مساء اليوم، من مسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة أعداد غفيرة في الجنازة والصلاة عليه.

دفن الجثمان في مقابر شرعية

ودُفن لاعب مطروح سامي سعيد 44 سنة، في المقابر الشرعية العمومية الكائنة بعزبة المغاربة شرق المدينة.

وبدأ أقارب اللاعب سامي سعيد تلقي العزاء داخل المقابر من المشيعين الذين حضروا من مختلف مدن ومراكز المحافظة من مدينة الحمام شرقا حتى مدينة السلوم غربا.

وكيل الشباب والرياضة يعزى أهليته

وشارك وليد الرفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح في الجنازة، وقدم التعزية إلى أشقائه وأقاربه بالمقابر.

دعم أسرة اللاعب

وأكد الكابتن حمد فرج، رئيس نادى مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن لاعب مطروح هو ابن النادي ونحن أهله وهو واحد مننا وتوفى تاركاً 4 أبناء، عبارة عن فتاة و3 ذكور وهم أبنائنا ونحاول دعم أسرته لأنه واجبنا.

كان ملعب نادي مطروح شهد أمس، وفاة اللاعب سامي سعيد خلال مباراة نادي مطروح أمام السلوم في دوري كرة القدم الممتاز، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المنطقة 18 في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.