مصرع عنصرين شديدي الخطورة.. وضبط 708 آخرين خلال أسبوع

استكملت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها.

ضبط 708 عناصر إجرامية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية، عن مصرع 2 عنصر إجرامي، وضبط 708 آخرين بنطاق مديريات أمن «أسيوط - الجيزة - الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ - القليوبية - السويس - المنوفية - الشرقية - قنا - المنيا - الإسكندرية - بورسعيد - جنوب سيناء - الأقصر - دمياط - البحر الأحمر - سوهاج - بنى سويف - الإسماعيلية - الوادى الجديد - مطروح - أسوان - الفيوم - البحيرة»، بحوزتهم «302 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات معهم، كما تم إرسال المضبوطات إلي المعمل الكيميائي، للتحيليل لاعداد تقرير مفصل عنهم، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.