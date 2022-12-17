حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة في القليوبية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية والجهات المعنية، حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة القليوبية.

ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف وضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق دائرة قسم شرطة ثانِ العبور.

كما جرى ضبط 5 أشخاص يمتلك ثلاثة منهم معلومات جنائية من المشرفين على تلك المراكز، قد تبين وجود العديد من المخالفات، أبرزها «عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.