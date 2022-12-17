كشف ملابسات مصرع شخص صعقا بالكهرباء في حلوان.. «مات أثناء التنقيب عن الآثار»

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال جثة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، توفي متأثراً بإصابته بجرح قطعي بالظهر والكتف الأيمن وسحجات متفرقة إثر صعق كهربائي.

بالانتقال وسؤال صديق المتوفى «عاطل» مقيم بدائرة القسم، قرر بأنه حال قيامه وصديقه المتوفى بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم، صعقه التيار من موتور الغطس، وسقط أرضا داخل حفرة بالطابق الأرضي، ما أسفر عن إصابته، التي أودت بحياته، وتبين وجود حفرة بالعقار محل الواقعة بعمق 9 أمتار بالطابق الأرضي، وأدوات الحفر والتنقيب، كما أمكن ضبط مالك العقار، وبمواجهته أيد ما سبق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.